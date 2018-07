Topbaan Nederlander bij Europese Commissie

woensdag 11 juli 2018 , 13:12

Bron: © PDC

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Commissie heeft de Nederlander Gert-Jan Koopman een toppositie in het dagelijks bestuur van de EU gegeven. Hij is per 1 augustus benoemd tot directeur-generaal Begroting. Koopman volgt de Spaanse Nadia Calviño op die onlangs minister van Economische Zaken in de nieuwe Spaanse regering werd.

Koopman zwaait sinds eind 2010 de scepter over de afdeling staatssteun van het directoraat-generaal Mededinging van EU-commissaris Margrethe Vestager . Hij gaat nu onder de Duitse begrotingscommissaris Günther Oettinger werken.

Op Koopmans agenda zal de nieuwe meerjarenbegroting voor de EU, van 2021 tot en met 2027, als hoofdbestanddeel staan. De commissie wil dat de EU-landen in die zeven jaar totaal bijna 1300 miljard euro in de Brusselse pot storten, zo'n 300 miljard meer dan in de lopende meerjarenbegroting van 2014 tot en met 2020.

De Nederlandse regering wil juist bezuinigen op het EU-budget na 2020. De naar verwachting keiharde onderhandelingen over het zogenoemde meerjarig financieel kader (MFK) moeten nog beginnen.

