NAVO-chef: eensgezindheid over lastenverdeling

woensdag 11 juli 2018 , 12:14

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP ) - Alle 29 NAVO-landen zijn het erover eens dat de kosten voor de bescherming van het grondgebied moeten worden gedeeld. NAVO-chef Jens Stoltenberg zei dat voor aanvang van de NAVO-top in Brussel, waar Donald Trump de lidstaten die minder dan 2 procent van het nationaal inkomen uitgeven aan defensie opriep meer te gaan besteden. ,,Niet over een periode van tien jaar, maar onmiddellijk.''

Stoltenberg reageerde snel op de ,,zeer directe'' taal van de Amerikaanse president. Hij wees erop dat de uitgaven van de lidstaten vorig jaar meer zijn gestegen ,,dan in een generatie’’. Toch halen maximaal acht landen dit jaar het doel van 2 procent.

Nederland blijft deze kabinetsperiode steken rond de 1,3 procent. Het lijkt onmogelijk om de doelstelling van 2 procent in 2024 te halen. Premier Rutte heeft al gezegd dat Trump groot gelijk heeft door te hameren op hogere defensie-uitgaven.

Trump heeft het bondgenootschap eerder overbodig genoemd, maar kwam daar later op terug. Toch vrezen veel Europese landen dat de steun van de onvoorspelbare president voor de alliantie afbrokkelt. Zijn permanente kritiek op de bondgenoten en hun defensiebestedingen maakt hen onzeker.

,,Het is niet gebeiteld in steen, geen natuurwet dat de NAVO altijd zal blijven bestaan'', zei Stoltenberg. ,,We hebben politieke betrokkenheid nodig.’’ De Noor benadrukte dat de NAVO kan voortbestaan als de organisatie zich ,,continu aanpast’’ aan de omstandigheden. ,,Een sterke NAVO is goed voor Europa en de VS'', besloot hij.

