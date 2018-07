Britse boete dreigt voor Facebook

woensdag 11 juli 2018 , 11:13

LONDEN/BRUSSEL (ANP ) - De Britse privacywaakhond is van plan om Facebook een boete op te leggen van een half miljoen Britse pond naar aanleiding van het schandaal rond Cambridge Analytica. Het is de maximale boete die mogelijk is.

Volgens Elizabeth Denham, het hoofd van de Information Commissioner's Office (ICO), heeft Facebook de wet overtreden door de persoonlijke informatie van gebruikers onvoldoende te beschermen. Ook was Facebook niet transparant over hoe andere bedrijven data verzamelden op het platform. ICO doet sinds februari onderzoek naar de zaak.

Cambridge Analytica wist de hand te leggen op de profielen van 87 miljoen Facebookgebruikers, onder wie 2,7 miljoen Europeanen. Het bedrijf gebruikte die gegevens zonder medeweten van de accounthouders voor andere zaken, zoals advertentiecampagnes en politieke beïnvloeding.

EU -commissaris Věra Jourová (consumentenzaken) staat achter ICO, stelt ze in een reactie. ,,Sociale mediabedrijven, politieke partijen en handelaars in gegevens lijken te profiteren van nieuwe technologieën maar tonen weinig openheid en verantwoordelijkheid naar kiezers toe. We moeten dit snel veranderen, want niemand mag verkiezingen winnen door gebruik van illegaal verkregen data.''

Sinds 25 mei is in de EU de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. De wet verplicht overheden, bedrijven en andere organisaties aan te tonen welke persoonsgegevens ze verzamelen en hoe die worden gebruikt en beveiligd. De verordening geldt ook voor bedrijven van buiten de EU met Europese gebruikers, zoals Facebook.

Facebook heeft het recht om op de boete van ICO te reageren voordat deze definitief wordt vastgesteld.

