'Google-moeder wacht Europese miljardenboete'

woensdag 11 juli 2018 , 7:25

Bron: Europees parlement

NEW YORK (ANP ) - Google-moeder Alphabet staat een Europese miljardenboete te wachten. Het Amerikaanse techbedrijf zou zijn dominante marktpositie met zijn mobiele besturingssysteem Android misbruiken. De Europese Commissie spreekt zich volgens zakenkrant The Wall Street Journal volgende week uit over de hoogte van de geldstraf.

Google zou telefoonfabrikanten dwingen om Google-apps te installeren als ze het ook door Google gemaakte besturingssysteem met hun telefoons meeleveren. Volgens de krant zal Brussel het techbedrijf ook sommeren aanpassingen door te voeren bij zijn Android-diensten.

Een Europese boete kan oplopen tot 10 procent van de jaaromzet van Alphabet. Dat zou ongeveer 9,3 miljard euro zijn. Doorgaans vallen de geldstraffen vanuit Brussel lager uit. Verhalen over een flinke geldstraf voor Alphabet doen al langer de ronde.

