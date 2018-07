Trump aangekomen in België voor NAVO-top

dinsdag 10 juli 2018 , 21:21

Bron: flickr/Michael Vadon

BRUSSEL (ANP ) - Donald Trump is dinsdagavond aangekomen in België, waar hij een tweedaagse NAVO-top bijwoont. De Air Force One landde iets na 21.00 uur op de luchthaven bij Brussel. Hij rijdt vervolgens naar de Amerikaanse ambassade.

De Amerikaanse president wordt woensdag verwacht op het NAVO-hoofdkwartier, waar topman Jens Stoltenberg de leiders van de 29 lidstaten rond 13.15 uur verwelkomt. De top is ruim een etmaal later afgelopen.

Vanuit het vliegtuig zette Trump de toon. Hij vroeg zich op Twitter af of de lidstaten die jarenlang te weinig aan defensie hebben uitgegeven aan defensie de VS zullen terugbetalen voor de bescherming. Later legde hij ook een verband tussen handel en defensie, iets wat andere NAVO-landen volgens diplomaten angstvallig proberen te vermijden.

,,De Europese Unie maakt het onze boeren, arbeiders en bedrijven onmogelijk om zaken te doen in Europa (VS hebben een handelstekort van 151 miljard dollar)'', twitterde Trump. ,,En toch willen ze dat wij ze vrolijk verdedigen via de NAVO en daar vriendelijk voor betalen. Het werkt gewoon niet.''

Vorig jaar mei was Trump ook al in Brussel, toen voor een ingelaste NAVO-top. Hij beschreef de Belgische hoofdstad ooit als een ‘hellhole’.

Trumps volgende bestemming is het Verenigd Koninkrijk. Hij treft daar onder anderen premier Theresa May en koningin Elizabeth. In het weekend gaat hij naar zijn golfbaan in Schotland. Maandag wacht een veelbesproken ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin in Helsinki.

