Vicevoorzitters partij May leggen functie neer

dinsdag 10 juli 2018 , 18:57

BREXIT

LONDEN (ANP ) - Twee vicevoorzitters van de Britse conservatieve partij stappen op. Maria Caulfield en Ben Bradley verzetten zich tegen de brexitplannen van premier Theresa May, berichten Britse media.

May zag de afgelopen dagen ook al twee prominente ministers opstappen. Bradley zegt in zijn ontslagbrief dat hij de koers van May niet kan verdedigen tegenover de mensen in zijn kiesdistrict, waar 71 procent van de kiezers voor een Brits vertrek uit de EU stemde. Caulfield zegt sinds afgelopen vrijdag gebeld te zijn door veel kiezers die de koers van de premier niet steunen.

Het vertrek van de twee van de negen vicevoorzitters van de conservatieven is een nieuwe klap voor May. Haar partij is verdeeld over wat de uitkomst moet zijn van de onderhandelingen over de toekomstige relatie met de EU en heeft bovendien geen meerderheid in het Britse parlement, waar de Tories gedoogsteun krijgen van de Noord-Ierse DUP.

