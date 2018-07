Italië weigert boot met vluchtelingen

dinsdag 10 juli 2018 , 15:06

Bron: © Anton Bussemaker

ROME (ANP /RTR ) - Italië heeft een vrachtschip met 66 vluchtelingen aan boord geweigerd. Het schip had maandag de vluchtelingen voor de kust van Libië uit zee gehaald, maar kreeg geen toestemming naar Italië te varen.

Dinsdag zijn de vluchtelingen overgezet naar een schip van de kustwacht. Een aantal vluchtelingen zou de bemanning van het schip dat onder de Italiaanse vlag vaart hebben bedreigd. Italië wil dat de vluchtelingen beter over de Europese lidstaten worden verdeeld,

,,De Libische havens zijn meer dan veilig en als minister kan ik u garanderen dat de goede tijden voor de handelaren voorbij zijn," zei de minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini.

Over twee dagen is er een EU-top in Innsbruck waar alle ministers van Buitenlandse Zaken praten over de vluchtelingenproblematiek. Belangrijk onderwerp daarbij is het indammen van de stroom vluchteling die via de Middellandse Zee naar Europa komt.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven