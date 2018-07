Europese Unie miljoen inwoners rijker in 2017

dinsdag 10 juli 2018 , 11:33

LUXEMBURG (ANP ) - De Europese Unie telde op 1 januari zo’n 512,6 miljoen inwoners, ongeveer 1,1 miljoen meer dan een jaar eerder. Er stierven 200.000 mensen meer dan dat er werden geboren, dus de groei is volgens het Europese statistiekbureau Eurostat het gevolg van migratie.

In negentien van de 28 lidstaten groeide de bevolking. In Nederland woonden op 1 januari ruim 17.118.000 mensen, een stijging van 2,1 procent. De groei was met meer dan 10 procent relatief het grootst in Malta, Luxemburg, Zweden, Ierland en Cyprus. De bevolking kromp het meest in Litouwen, Kroatië, Letland, Bulgarije en Roemenië.

In 2017 werden in de EU 5,1 miljoen baby’s geboren, bijna 90.000 minder dan een jaar eerder. In Nederland waren het er ruim 169.000, terwijl er 150.000 mensen overleden.

Terug naar boven