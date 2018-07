Hunt opvolger Johnson in kabinet-May

dinsdag 10 juli 2018 , 2:19

LONDEN (ANP /RTR ) - De Britse premier Theresa May heeft Jeremy Hunt benoemd tot nieuwe minister van Buitenlandse Zaken , als opvolger van de teruggetreden Boris Johnson. Dat maakte May maandagavond in een verklaring bekend.

Hunt (51) was sinds 2012 al minister van Volksgezondheid. Hij geldt als een vertrouweling van May en was er tijdens het referendum in 2016 een voorstander van om het Verenigd Koninkrijk binnen de EU te houden. In 2017 maakte hij bekend tot het brexitkamp te zijn toegetreden, onder meer vanwege de Europese ,,arrogantie'' in de onderhandelingen over uittreding.

,,Enorme eer om minister van Buitenlandse Zaken te worden op dit kritieke moment in de geschiedenis van ons land'', zei hij in een tweet na zijn benoeming. ,,Tijd om onze premier te steunen om een ​​geweldige brexitdeal te krijgen - het is nu of nooit...''

Matt Hancock, voorheen minister van Digitale Zaken, Cultuur, Media en Sport, volgt Hunt op als gezondheidsminister. Justitieminister Jeremy Wright neemt op zijn beurt de baan van Hancock over.

