Hoogopgeleiden houden van een borrel

dinsdag 10 juli 2018 , 0:01

DEN HAAG (ANP ) - Een groot deel van de hoogopgeleiden in Nederland drinkt geregeld alcohol. Vooral de ouderen doen dat. Ze hebben zelfs de hoogste alcoholconsumptie van Europa. Aan de andere kant roken hoger opgeleide Nederlanders minder dan de lager opgeleide Nederlanders.

Dit blijkt uit onderzoek naar de verschillen in leefstijl tussen Nederlanders met verschillend opleidingsniveau. Het is uitgevoerd door medewerkers van de sectie sociologie van de Radboud Universiteit (RU) in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In de publicatie zijn ook gegevens uit andere Europese landen verwerkt.

In de meeste gevallen gedragen hoger opgeleiden zich gezonder. Ze eten vaker groenten en fruit en bewegen minimaal een keer per week intensief. Daarentegen drinkt een groot deel geregeld alcohol.

Uit het onderzoek blijkt dat alcoholconsumptie gerelateerd is aan het opleidingsniveau van de ouders. Een groter deel van de Nederlanders met academisch opgeleide ouders drinkt geregeld alcohol, ook als ze zelf lager zijn opgeleid.

Wie een hoger opgeleide partner heeft, heeft een geringere kans om te roken, maar meer kans op geregeld alcoholgebruik.

Volgens het onderzoek vertoont een groot deel van de Nederlanders met een lagere opleiding een opeenstapeling van ongezonde gedragingen. Het gaat om roken, alcohol drinken en overgewicht. Dat laatste komt onder de laagopgeleiden veel vaker voor dan onder de hoger opgeleiden.

De opleidingsverschillen in overgewicht zijn groter bij vrouwen dan bij mannen. Laagopgeleiden in meer welvarende buurten eten relatief gezonder.

