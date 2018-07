May verbaasd over opstappen Johnson

maandag 9 juli 2018 , 21:55

BREXIT

LONDEN (ANP /RTR ) - De Britse premier Theresa May heeft laten weten een ,,beetje verbaasd" te zijn door het besluit van Boris Johnson om ontslag te nemen als minister van Buitenlandse Zaken. Dat gebeurde nadat hij had ingestemd met het brexitplan zoals dat vrijdag in het Britse kabinet was besproken.

Johnson en zijn college David Davis, belast met brexitzaken, traden beiden maandag terug uit onvrede met het brexitbeleid. Johnson schreef in zijn ontslagbrief te vrezen dat het Verenigd Koninkrijk na het vertrek uit de Europese Unie een kolonie van de EU zou worden.

,,Ik vind het spijtig en ben een beetje verbaasd die brief te krijgen na de opbouwende discussie die we vrijdag op Chequers hebben gevoerd'', schrijft ze terug na ontvangst van de ontslagbrief, verwijzend naar het overleg in het officiële buitenverblijf van de premier. ,,We hebben daar een allesomvattend en gedetailleerd voorstel besproken waar we als kabinet mee hebben ingestemd.''

Verder laat ze weten: ,,Als je niet in staat bent dit voorstel te steunen in het belang van het Verenigd Koninkrijk, dat is het juist dat je bent teruggetreden.''

