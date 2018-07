'Geen vertrouwenskwestie rond Therese May'

maandag 9 juli 2018 , 20:37

BREXIT

LONDEN (ANP /RTR ) - In een fractievergadering van de Britse Conservatieve Partij is het vertrouwen van de Tories in de Britse premier Theresa May niet ter discussie gesteld. In die bijeenkomst vroeg May steun voor het kabinetsvoorstel voor een zogenoemde 'zachte brexit', waarbij handelsbetrekkingen met de Europese Unie in een vrijhandelszone blijven bestaan.

De verantwoordelijke brexitminister David Davis en minister Boris Johnson (Buitenlandse Zaken) stapten maandag op uit onvrede met dit compromis.

Partijvoorzitter Brandon Lewis en een prominente euroscepticus, Jacob Rees-Mogg, zeiden na afloop van de bijeenkomst niet te verwachten dat er een motie van wantrouwen tegen May zal worden ingediend. ,,Een aanval op haar leiderschap van de partij is denk ik verdwenen, weg'', sprak partijprominent Robert Buckland na afloop.

May wilde na haar vertrek uit de vergadering geen commentaar geven.

