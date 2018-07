VS heeft weer ambassadeur bij EU

maandag 9 juli 2018 , 20:12

BRUSSEL (ANP ) - De Verenigde Staten hebben na ruim anderhalf jaar weer een ambassadeur in Brussel om de Amerikaanse belangen in Europa te behartigen. EU-president Donald Tusk en de Europese Commissie namen maandag in Brussel de geloofsbrieven van Gordon Sondland in ontvangst.

De Amerikaanse zakenman met Duitse wortels bedankte zijn ,,vriend’’ Tusk en zei op Twitter ernaar uit te zien met hem te werken aan het ,,bevorderen van de trans-Atlantische veiligheid en welvaart’’. Hij beloofde het ,,sterke partnerschap tussen de EU en de VS te versterken. Er zijn veel uitdagingen die op ons afkomen.''

Sondland arriveert in België in de week dat zijn president ook naar Brussel komt, voor een NAVO-top. Donald Trump haalde maandag alvast uit naar Europese landen, met name Duitsland, met de mededeling dat ze te weinig aan defensie uitgeven en een veel te hoog handelsoverschot hebben ten opzichte van de VS.

De laatste Amerikaanse EU-ambassadeur, Anthony Gardner, vertrok in januari 2017. Sondland (61) is de oprichter van Provenance Hotels. Hij maakte vorig jaar volgens Amerikaanse media een miljoen dollar over aan het inauguratiecomité van de president. Zijn ouders ontvluchtten nazi-Duitsland aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog.

Terug naar boven