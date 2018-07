Boris Johnson: VK wordt kolonie van EU

maandag 9 juli 2018 , 19:39

BREXIT

LONDEN (ANP /RTR ) - De voormalige buitenlandminister Boris Johnson vreest dat het Verenigd Koninkrijk op weg is om een kolonie van de Europese Unie te worden. Dat schrijft hij maandag in zijn ontslagbrief aan de Britse premier Theresa May. Volgens Johnson is zijn land ,,echt hard op weg naar de status van kolonie''.

,,De droom van een brexit is stervende, verstikt door nodeloze twijfel'', vindt hij. Johnson stelt dat hij hard gevochten heeft om het Britse volk hun zelfbeschikkingsrecht terug te geven en om Groot-Brittannië buiten de Europese economische zone te laten floreren ,,als een open, naar buiten kijkende en globale economie''.

Na het kabinetscompromis van vrijdag rond een 'zachte brexit' lijkt zijn land op weg naar een ,,semi-brexit, met grote delen van de economie nog steeds vastgetekend aan de EU, maar waarop geen enkele controle is vanuit het Verenigd Koninkrijk op dat systeem''.

