'May heeft in ex-minister machtig rivaal'

maandag 9 juli 2018 , 18:19

BREXIT

LONDEN (ANP ) - Met het vertrek van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson lijkt premier Theresa May niet van een lastige bewindsman af te zijn, maar er een mediagenieke rivaal erbij te hebben gekregen. Britse media speculeren dat de strijd in de Conservatieve Partij over het vertrek uit de Europese Unie nu pas goed losbarst. Johnson zou zich mogelijk als ,,de redder van de brexit'' willen ontpoppen.

May heeft maandag haar jongste brexitplannen toegelicht in het parlement. Daarmee moet Groot-Brittannië economisch gezien toch bij de unie blijven en bijvoorbeeld op het gebied van handel en landbouw de vrije stroom van goederen handhaven. Dit is volgens haar eurosceptische critici flagrant in strijd met de bedoeling van de brexit. Het is alleen maar 'in naam' een afscheid van de EU, terwijl die de Britten volledige controle over hun eigen zaken moet geven, aldus May's critici.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven