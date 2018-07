Groen licht voor telecomovername Oostenrijk

maandag 9 juli 2018 , 18:06

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven aan de overname van UPC Oostenrijk door de Oostenrijkse tak van T-Mobile. De twee partijen hebben niet genoeg macht op de Oostenrijkse markt om andere partijen uit te kunnen sluiten.

Deutsche Telekom, het moederbedrijf van T-Mobile, en UPC-moeder Liberty Global kondigden de overname eind vorig jaar aan. Met de deal is zo'n 1,9 miljard euro gemoeid. T-Mobile kan door de overname ook landlijnen toevoegen aan zijn mobiele netwerk in Oostenrijk.

Ook in Nederland is T-Mobile overigens met een uitbreiding bezig. Hier wordt gewerkt aan een samensmelting van T-Mobile Nederland en Tele2 Nederland. De Europese Commissie kondigde vorige maand aan een diepgaand onderzoek te starten naar die plannen. In Brussel leeft de vrees dat klanten in Nederland door deze deal te maken kunnen krijgen met hogere tarieven en een beperkter aanbod.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven