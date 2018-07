Britse oppositieleider laakt brexitbeleid May

maandag 9 juli 2018 , 17:34

Bron: European Commission

LONDEN (ANP ) - De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn beschuldigt premier Theresa May ervan dat ze met haar beleid voor de brexit er een enorme rotzooi van heeft gemaakt. Corbyn zei dat May al veel te lang meer tijd kwijt is met onderhandelingen tussen twistende partijleden, dan met het dienen van de economie van het land.

Hij vroeg zich in het parlement af hoe een premier die geen brexitakkoord kan bereiken in haar eigen kabinet, een akkoord met de EU kan sluiten. Corbyn, de linkse leider van Labour, is zelf geen tegenstander van het vertrek uit de Europese Unie. Hij klaagde dat deze regering geen goede brexitdeal kan sluiten.

May verzamelde afgelopen vrijdag haar kabinet om zich heen om de neuzen dezelfde kant op te krijgen voor een 'zachte brexit'. Dat leek vrijdag te zijn gelukt, maar sindsdien zijn drie bewindslieden opgestapt omdat ze haar plan voor een brexit 'enkel in naam' toch onacceptabel vinden.

De minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson is maandag opgestapt. Hij is het boegbeeld van de Conservatieve voorstanders van de brexit.

