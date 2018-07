Tusk: helaas is brexit niet vertrokken

maandag 9 juli 2018 , 16:54

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP ) - EU-president Donald Tusk betreurt dat met het opstappen van de Britse ministers David Davis en Boris Johnson niet ook het idee van de brexit is verdwenen. ,,Maar wie weet’’, reageerde de Pool op het vertrek van de twee bewindslieden die voorstander zijn van het Britse vertrek uit de EU.

,,Politici komen en gaan, maar de problemen die ze voor de mensen hebben gecreëerd blijven’’, zei Tusk. ,,De rotzooi die de brexit heeft veroorzaakt is het grootste probleem in de geschiedenis van de relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. En het is verre van opgelost, met of zonder mister Davis.’’

Brexitminister Davis wordt vervangen door Dominic Raab, eveneens een ‘brexiteer’. De Europese Commissie liet weten dat de onderhandelingen met de Britse regering gewoon doorgaan. Voorzitter Jean-Claude Juncker had de Britse premier Theresa May zondagmiddag nog aan de telefoon, liet zijn woordvoerder weten.

