MH17: EU en Oekraïne doen oproep aan Rusland

maandag 9 juli 2018 , 16:39

BRUSSEL (ANP ) - De leiders van de EU en de president van Oekraïne roepen Rusland op ,,zijn verantwoordelijkheid te aanvaarden'' voor het neerhalen van de MH17. President Petro Porosjenko , EU-president Donald Tusk en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker vragen Moskou ,,volledig mee te werken aan alle inspanningen om de aansprakelijkheid vast te stellen’’.

In een gezamenlijke verklaring na een EU-Oekraïnetop in Brussel stellen de drie dat ze de slachtoffers van de fatale vlucht op 17 juli 2014 hebben herdacht. ,,We kijken uit naar de effectieve vervolging van de verantwoordelijken voor deze tragedie.''

De verklaring komt tien dagen na de top van EU-leiders , waar ze premier Mark Rutte een steun in de rug gaven met eenzelfde oproep aan Rusland.

De Boeing met vluchtnummer MH17 werd op weg van Schiphol naar Maleisië door een luchtdoelraket in Oost-Oekraïne neergehaald. Alle 298 inzittenden kwamen om. Onlangs werd duidelijk dat de raket is afgevuurd vanuit een installatie van het Russische leger.

