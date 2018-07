Export vieze diesel voldoet niet aan regels

maandag 9 juli 2018 , 16:01

DEN HAAG (ANP ) - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat strenger controleren op de export van autobrandstoffen naar West-Afrika. Brandstofhandelaren houden zich niet aan de wet, aldus onderzoek van de ILT. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) vindt de resultaten ,,zorgwekkend".

Ze overtreden de stoffenregelgeving (REACH). Hierdoor kunnen volgens de inspectie ,,mengsels ontstaan die bij op- en overslag en verbranding in motoren een onbekend risico vormen voor mens en milieu". Ook is niet altijd duidelijk welke stoffen in de benzine en diesel zijn verwerkt.

Benzine en diesel die naar Afrika gaan, mogen veel meer kankerverwekkende en giftige stoffen zoals benzeen en zwavel bevatten dan in de EU. ,,Brandstofhandelaren benutten deze ruimere normen optimaal", aldus de inspectie. Zo mag in benzine in de EU 1 procent benzeen zitten, maar in benzine voor de West-Afrikaanse markt trof de ILT 40 procent benzeen aan.

Ook bij het mengen van stoffen om stookolie voor zeeschepen (bunkerolie) te maken, gaat het mis. Hier werd volgens de ILT onder meer de afvalstoffenwet overtreden. Vooral de verplichte informatie over de geleverde en gemengde stoffen klopt vaak niet, schrijft de ILT in haar rapport. Er wordt strafrechtelijk en bestuursrechtelijk tegen opgetreden. Rotterdam is met een omzet van 6 miljard euro een van de grootste bunkerplaatsen voor stookolie voor zeeschepen ter wereld.

Van Veldhoven wil dat de brandstofsector ,,zich meer bewust wordt van de noodzaak om stil te staan bij de milieuhygiënische gevolgen" van hun producten. Ze vindt ,,streng handhaven op zijn plaats". De inspectie gaat de handhaving ook binnen de Europese Unie aankaarten.

