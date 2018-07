EU-Japantop verplaatst naar Tokio om noodweer

maandag 9 juli 2018 , 12:40

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP ) - Een topontmoeting deze week tussen de EU en Japan, in aanwezigheid van de Japanse premier Shinzō Abe, is een week uitgesteld tot 17 juli en verplaatst van Brussel naar Tokio. Dat is besloten in verband met het noodweer in Japan. Abe wil het land nu niet verlaten.

EU-president Donald Tusk heeft namens de EU ,,alle hulp die we kunnen bieden'' aangeboden. ,,Vanwege de tragische omstandigheden zijn we bereid de top te verplaatsen.'' Als gevolg van de ongekend hevige regenval en overstromingen sinds eind vorige week is het dodental opgelopen tot minstens 112. Er worden 79 mensen vermist.

Belangrijkste onderdeel van de ontmoeting tussen de EU is de ondertekening van een vrijhandelsverdrag tussen de EU en Japan. Naast Abe en Tusk is de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker present en naar verwachting ook EU-buitenlandchef Federica Mogherini en EU-handelscommissaris Cecilia Malmström .

Door het weer staan delen van het land onder water. Ook hebben delen van het land te maken met aardverschuivingen. Duizenden mensen bivakkeren noodgedwongen in opvangcentra.

Terug naar boven