Premier May presenteert nieuwe brexitminister

maandag 9 juli 2018 , 11:55

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP ) - De Britse premier Theresa May heeft een nieuwe brexitminister naar voren geschoven. De 44-jarige 'brexiteer' Dominic Raab neemt het departement over van David Davis , die volgens Britse media ontslag heeft genomen omdat hij het oneens is met de strategie van zijn politieke baas.

De jurist Raab voerde in de aanloop naar het referendum over de brexit campagne voor het kamp dat wilde vertrekken uit de Europese Unie . Hij mag zich nu als 'Secretary of State for Exiting the European Union', zoals de brexitminister formeel heet, persoonlijk gaan bezighouden met de onderhandelingen over de Britse uittreding uit de EU.

Raab is sinds 2010 parlementariër voor de Conservatieven en hield zich sinds januari als minister bezig met huisvesting.

