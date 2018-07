Rechtszaak journalisten Myanmar gaat door

maandag 9 juli 2018 , 11:52

Bron: The Council of the European Union

YANGON/BRUSSEL (ANP /RTR ) - Een Myanmarese rechtbank heeft besloten dat de rechtszaak tegen twee journalisten van persbureau Reuters kan doorgaan. Ze worden ervan verdacht geheime overheidsdocumenten te hebben bemachtigd. Het duo kan een gevangenisstraf krijgen van maximaal veertien jaar.

Een aanklager zei eerder dat de journalisten zijn betrapt met gegevens over troepenbewegingen. Verslaggevers Wa Lone (32) en Kyaw Soe Oo (28) ontkennen zich schuldig te hebben gemaakt aan strafbare feiten. Ze deden op het moment van hun aanhouding onderzoek naar de moord op tien leden van de Rohingya-minderheid in deelstaat Rakhine.

Een politiefunctionaris verklaarde eerder dit jaar ten overstaan van de rechter dat één van de verslaggevers in de ,,val'' was gelokt. De politie zou doelbewust geheime documenten hebben overhandigd. De politieman die uit de school klapte kreeg later een jaar celstraf, maar dat had volgens de autoriteiten niets te maken met zijn getuigenis.

De Europese Unie verwacht van de autoriteiten dat ze de aanklacht tegen de twee journalisten laten vallen, liet EU-buitenlandchef Federica Mogherini weten in een reactie. Ze hebben gewoon hun werk gedaan en moeten worden vrijgelaten, aldus de Italiaanse.

EU-diplomaten hebben de rechtszittingen op de voet gevolgd en de unie heeft de kwestie ,,continu’’ ter sprake gebracht bij de Myanmarese overheid sinds hun aanhouding op 12 december. Journalisten moeten hun werk kunnen doen in een omgeving die vrij is van intimidatie en vervolging, staat in een verklaring. ,,Persvrijheid en pluralisme voor de media zijn essentiële pijlers voor welke democratie dan ook.''

