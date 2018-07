Salvini: schepen moeten geredde migranten mee naar huis nemen

zondag 8 juli 2018 , 19:56

Bron: © European Union, 2018

ROME/VALLETTA (ANP ) - De landen die met marineschepen meedoen aan missies waarbij in nood geraakte migranten aan boord worden genomen, zouden die mensen gewoon mee naar huis moeten nemen. Dit zei de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zondag, berichtten Italiaanse media.

Salvini gaat dit donderdag voorstellen op een bijeenkomst met collega-ministers van de EU in Innsbruck. Salvini lanceert zijn idee een dag nadat een Iers marineschip de haven van Messina op Sicilië was binnengelopen met 106 migranten aan boord. Het Ierse schip, de Samuel Beckett, neemt deel aan de Europese missie Operatie Sophia die vanuit Rome werkt. Daarmee proberen een aantal Europese landen, inclusief Nederland, de mensensmokkelroutes over de Middellandse Zee te blokkeren.

Salvini is lid van de rechts-populistische Lega die van het stoppen van migranten zijn speerpunt heeft gemaakt. De Lega regeert sinds begin juni samen met de protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging) Italië.

