May: EU-burgers bevoordelen na brexit kan

zaterdag 7 juli 2018 , 18:48

LONDEN (ANP ) - De Britse premier Theresa May sluit niet dat burgers uit de Europese Unie na de brexit worden bevoordeeld boven mensen uit andere delen van de wereld. Zo zouden ze makkelijker toegang tot het Verenigd Koninkrijk kunnen krijgen.

May verzamelde na lange ruzies binnen haar partij vrijdag in het Engelse zomerverblijf van de premier haar hele kabinet rond een plan voor 'een zachte brexit'. Onderdeel van het plan blijft dat de Britten naar eigen goeddunken zelf hun grenzen beschermen en dat de immigratie uit EU-landen tot staan wordt gebracht.

Maar zaterdag relativeerde May dat tegenover de BBC. Ze zei dat we moeten erkennen dat EU-burgers en Britten straks ,,,ook in elkaars landen kansen willen benutten''.

