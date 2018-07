Frontex: Spanje wordt nieuwe hoofdroute

zaterdag 7 juli 2018 , 9:21

MIGRATIE

BRUSSEL (ANP ) - Het hoofd van Frontex, het EU-agentschap dat de controles aan de buitengrenzen van de Europese Unie coördineert, waarschuwt voor een nieuwe hoofdroute voor migranten naar Europa. ,,Als je me vraagt wat mijn grootste zorg is, zal ik Spanje zeggen", aldus Fabrice Leggeri in een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag.

In juni werden ongeveer 6000 illegale grensoverschrijdingen uit Afrika geteld in het westelijke Middellandse Zeegebied. ,,Als dit aantal blijft stijgen, zal deze route de belangrijkste worden", zei Leggeri. Ongeveer de helft van deze migranten waren Marokkanen, de anderen kwamen uit West-Afrika.

Volgens Frontex krijgen migranten in Niger, een doorreisland, al enkele maanden een alternatieve route aangeboden om in plaats vanuit Libië via Marokko door te reizen naar Europa.

Leggeri sprak zich uit voor de plannen voor internationale huisvesting in Afrika, zodat niemand kan verwachten dat hij na zijn of haar redding naar Europa zou worden gebracht. ,,Als dit automatisme niet meer bestaat, kunnen we met succes het criminele businessmodel bestrijden", zei de Fransman over de centra naar waar geredde mensen zouden kunnen worden teruggestuurd.

