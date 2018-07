Brits kabinet akkoord over zachtere brexit

vrijdag 6 juli 2018 , 22:29

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP /RTR ) - Het Britse kabinet is akkoord gegaan met de Britse onderhandelingsvoorwaarden voor een zachtere brexit. Premier Theresa May bereikte vrijdagavond overeenstemming met de ministers in haar kabinet. De regering is het eens geworden over het Britse standpunt in de onderhandelingen met de EU over handels- en douanezaken.

Daarmee komt een eind aan maandenlang gesteggel binnen de Britse Conservatieve Partij die de voortgang van het brexitproces nagenoeg tot stilstand had gebracht. Dit vaak tot ergernis van de EU-onderhandelaars.

,,Ons voorstel zal een vrijhandelszone tussen de EU en Groot Brittannië creëren, dat regels bevat voor handel in landbouw- en industriële producten", zo is te lezen in de verklaring van May. In het Britse voorstel verdwijnt het vrij verkeer van personen, waardoor de douanepoorten zullen terugkeren aan de Britse grenzen.

May had in de krant The Times nog een waarschuwing voor haar minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, met wie ze regelmatig van mening verschilt over de brexitstrategie: ,,Als hij probeert het Britse standpunt te ondermijnen wordt hij ontslagen.''

Michel Barnier , brexitonderhandelaar namens de EU, hield zich in een eerste reactie op de vlakte: ,,We moeten maar zien of het voorstel aanknopingspunten biedt om tot een akkoord te komen'', schreef hij op Twitter.

