Flink meer banen in Verenigde Staten

vrijdag 6 juli 2018 , 15:03

© Europese Unie, 2015

WASHINGTON (ANP /BLOOMBERG) - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is vorige maand stevig toegenomen in vergelijking met een maand eerder, blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Het aantal nieuwe banen viel uiteindelijk hoger uit dan waar economen rekening mee hielden. Uit het banenrapport bleek ook dat de loongroei in de VS lager was dan verwacht.

Exclusief de landbouw kwamen er in juni 213.000 banen bij. In mei was de Amerikaanse werkgelegenheid met een herziene 244.000 banen toegenomen. Economen waren voor juni in doorsnee uitgegaan van 195.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

Het gemiddelde uurloon ging met 0,2 procent omhoog, na een plus van 0,3 procent een maand eerder. De werkloosheid steeg naar 4 procent van de beroepsbevolking. Cijfers over de werkgelegenheid zijn van invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve. Stijgende lonen kunnen de inflatie aanjagen, wat kan leiden tot rentestijgingen door de koepel van centrale banken.

De Amerikaanse economie lijkt nog niet getroffen door de handelsoorlog die de Amerikaanse president Donald Trump heeft ontketend. Die brak in juni definitief uit toen ook de Europese Unie , Canada en Mexico staalheffingen moesten gaan betalen. De tegenheffingen van die landen golden maar een beperkt deel van juni. Vrijdag ging met nieuwe heffingen tussen de VS en China een nieuwe fase in.

Terug naar boven