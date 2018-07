Baas Airbus hekelt verdeeldheid Brits kabinet

vrijdag 6 juli 2018 , 10:26

LONDEN (ANP /RTR ) - De topman van Airbus lijkt weinig vertrouwen te hebben in het vermogen van Londen de Britse uittreding uit de EU tot een goed einde te brengen. Tom Enders zei op een briefing dat de regering van Theresa May ,,geen idee'' heeft hoe de zogenoemde brexit moet worden uitgevoerd zonder grote schade aan te richten.

Enders zei dat binnen de regering ook geen consensus lijkt te bestaan over een oplossing. De vliegtuigbouwer sloeg vorige maand al alarm over de mogelijke gevolgen van het Britse vertrek uit de EU. ,,Simpel gezegd: het scenario waarin geen deal wordt gesloten vormt een directe bedreiging voor de toekomst van Airbus in het Verenigd Koninkrijk'', waarschuwde Tom Williams, de chief operating officer van Airbus Commercial Aircraft.

Groot-Brittannië onderhandelt nog met Brussel over de toekomstige relatie met de EU. Binnen de Britse politiek bestaat echter grote verdeeldheid over wat de inzet moet zijn van die gesprekken. May en belangrijke kabinetsleden komen vrijdag bijeen op haar officiële buitenverblijf Chequers om te proberen het onderling eens te worden.

