Grote politieactie tegen Armeense maffia

donderdag 5 juli 2018 , 18:18

MADRID (ANP /BLOOMBERG) - De Spaanse politie heeft meer dan honderd arrestaties verricht bij een grote actie tegen de Armeense maffia. De verdachten zouden zich onder meer hebben beziggehouden met illegale sigarettensmokkel, autoberovingen, inbraken en matchfixing.

Volgens Europol, die bij de operatie was betrokken, onderhielden veel verdachten nauwe contacten met voetbal-, tennis-, beachvolleybal-, basketbal- en ijshockeyspelers. Naar schatting zijn twintig spelers omgekocht om de uitkomst van een wedstrijd te beïnvloeden.

Bij de actie vorige week waren meer dan duizend agenten betrokken. 129 verdachten zijn gearresteerd en 74 huizen in verschillende Spaanse steden doorzocht. De politie startte in 2016 het onderzoek naar de criminele groepering, die als een van de grootste in Europa wordt beschouwd.

Terug naar boven