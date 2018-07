Petitie GroenLinks tegen geheimhouding onkostenvergoeding leden EP

donderdag 5 juli 2018 , 17:27

DEN HAAG (PDC ) - De delegatie van GroenLinks in het Europees Parlement is een handtekeningenactie gestart om Europarlementariërs te dwingen openheid te geven over waar zij hun maandelijkse kantoorvergoeding aan uitgeven.

De delegatie, onderdeel van fractie De Groenen/EFA , reageert hiermee op het besluit van het Bureau van het Parlement om verplichte verantwoording over uitgaven tegen te houden. Maandelijks krijgen Europarlementariërs 4400 euro Algemene Onkostenvergoeding. Over hun uitgaven hoeven zij nu geen openheid te geven.

GroenLinks noemt het "ongehoord dat Europarlementariërs niet willen verantwoorden waaraan ze 40 miljoen euro aan Europees belastinggeld uitgeven." De partij wil handtekeningen verzamelen om het onderwerp opnieuw onder de aandacht te brengen bij Antonio Tajani , de voorzitter van het Europees Parlement .

Bron: NOS

