Drielandenoverleg over sluiten migratieroute

donderdag 5 juli 2018

WENEN (ANP /RTR /DPA ) - Duitsland en Oostenrijk gaan met Italië overleggen over mogelijkheden de migratieroute over de Middellandse Zee af te sluiten. De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz zei dat het verminderen van de ,,migratiedruk'' op die route in het belang is van alle drie de landen.

Kurz deed de uitspraak na een bijeenkomst met de Duitse minister Horst Seehofer (Binnenlandse Zaken). De ministers van Binnenlands Zaken uit de drie landen zullen elkaar volgende week ontmoeten om verdere stappen te bespreken.

Seehofer reisde naar Oostenrijk nadat Wenen om opheldering had gevraagd over de gevolgen van het in Duitsland bereikte compromis over het migratiebeleid. Het akkoord tussen de Duitse regeringspartijen CDU en CSU voorziet onder meer in de komst van doorreiscentra in het grensgebied. Daar kan worden vastgesteld of migranten al staan geregistreerd in andere EU-landen.

Duitsland wil met andere lidstaten, zoals Italië en Griekenland, praten over het terugnemen van dergelijke migranten. Seehofer benadrukte dat zijn land niet verwacht dat de Oostenrijkers migranten opnemen waar ze niet voor verantwoordelijk zijn.

