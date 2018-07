Besluit over ‘internetfilter’ uitgesteld

donderdag 5 juli 2018 , 13:02

STRAATSBURG (ANP ) - Het Europees Parlement heeft een besluit over aanpassing van het auteursrecht aan het digitale tijdperk uitgesteld. Het voorstel om internetplatforms als YouTube en Facebook te verplichten muziek of filmpjes die gebruikers plaatsen te gaan filteren kreeg geen groen licht. Als het gaat om auteursrechtelijk beschermd materiaal zouden ze de makers een vergoeding moeten betalen, of de content van internet halen.

De strijd tussen voor- en tegenstanders is fel. Een meerderheid (318 tegen 278) besloot donderdag in Straatsburg de omstreden voorstellen in september plenair te bespreken en nog niet over de uiteindelijke wetstekst te onderhandelen met de lidstaten. Die hadden in mei al ingestemd met het 'internetfilter'.

De commissie Juridische Zaken van het parlement had al wel ingestemd met de voorstellen, waarin ook stond dat uitgevers een vergoeding krijgen als een deel van een nieuwsbericht op internet wordt gezet. Een site als Google News zou dan een zogenaamde ‘linktax’ moeten gaan betalen voor de nieuwsoverzichten die de zoekmachine geeft.

D66 -Europarlementariër Marietje Schaake is blij dat er ruimte is om tot ,,breder gedragen compromissen'' te komen. ,,We streven naar een oplossing waarbij journalisten en andere makers eerlijk beloond kunnen worden, zonder dat er negatieve gevolgen zijn voor de vrijheid van meningsuiting online. In Europa is er geen plaats voor een censuurfilter.”

Judith Sargentini (GroenLinks ) is ,,ontzettend blij dat een meerderheid de vrijheid van het internet hooghoudt''. Voor Esther de Lange (CDA ) had het uitstel niet gehoeven, maar zij vindt wel dat ,,het verdienmodel van de creatieve sector ook op het internet geborgd moet worden''.

