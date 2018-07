ChristenUnie baalt van Zweedse populisten

woensdag 4 juli 2018 , 17:44

Bron: Wikimedia Commons

STRAATSBURG (ANP ) - Tot onvrede van de ChristenUnie zijn de twee Europarlementariërs van de rechts-populistische Zweden Democraten (Sverigedemokraterna) toegelaten tot de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR). Dat is de groep in het Europees Parlement waartoe ook de ChristenUnie en de SGP behoren. Europarlementariër Peter van Dalen is ziek, anders had hij zeker tegen de toetreding gestemd van de partij, die sterk gekant is tegen immigratie.

,,Ik vind deze toetreding geen goede zaak'', laat de ChristenUnie-politicus weten aan het ANP . ,,De Zweedse Democraten delen voor een deel onze visie op Europa, maar staan verder nogal rechts van onze idealen en uitgangspunten. De Europese politiek is wel iets anders dan de Haagse politiek, maar ik ben hier toch niet blij mee."

Vanwege het extreemrechtse karakter van de Zweden Democraten wilden andere Zweedse partijen er in 2014 niet mee samenwerken. De partij haalde toen 13 procent van de stemmen, maar scoort nu hoger in de peilingen. In september gaat Zweden naar de stembus.

Het duo zat tot nu toe in de eurosceptische fractie van UKIP -leider Nigel Farage . Bij het verwelkomen van Peter Lundgren en Kristina Winberg zei ECR-medevoorzitter Ryszard Legutko dat de Zweden Democraten een belangrijke partij in de Zweedse regering lijkt te worden.

De ECR is in grootte de derde politieke groep in het parlement, met nu 73 leden uit negentien landen. Onder hen ook de Britse Tory’s en de leden van de conservatieve Poolse regeringspartij PiS, die onder vuur ligt vanwege het onder politieke controle brengen van de rechtspraak.

Volgens Van Dalen zou het ,,wijs’’ zijn als Polen zijn positie over de rechtstaat heroverweegt. Mede op zijn initiatief zette de ECR in 2016 een lid van de rechts-populistische AfD uit de fractie.

