EU-wet voor truckers op lange baan geschoven

STRAATSBURG (ANP ) - Voorstellen die de arbeidsomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs in Europa moeten verbeteren, zijn woensdag op de lange baan geschoven door het Europees Parlement . Een meerderheid stemde om uiteenlopende redenen tegen plannen die de transportcommissie wel had goedgekeurd. Het gaat onder meer om rij- en rusttijden.

De transportcommissie moet de voorstellen nu zo gaan aanpassen dat er wel een meerderheid voor is, maar dat lukt volgens betrokkenen zeker niet voor de Europese verkiezingen van volgend jaar. ,,De arbeidsomstandigheden voor tienduizenden Europese chauffeurs blijven de komende vijf à tien jaren ongewijzigd’’, twittert CDA -Europarlementariër Wim van de Camp , die meeschreef aan het voorstel.

In Nederland waren zowel de vakbonden FNV en CNV als branchevereniging TLN ontevreden over de plannen. Die gaan ook over cabotage (binnenlandse ritten door een buitenlands bedrijf), detachering (tijdelijk personeel uit het buitenland) en betere controle daarop.

Chauffeurs uit bijvoorbeeld Polen of Roemenië zouden na een internationale rit maximaal vijf dagen achtereen binnenlandse ritten in een ander EU-land mogen rijden. Volgens het voorstel hebben ze daarbij het recht op hetzelfde loon als hun collega's uit het desbetreffende land.

,,De bonden wilden er meer uitslepen dan wat politiek haalbaar was, en nu staan ze met lege handen'', aldus Van de Camp. ,,Een pijnlijk eigen doelpunt.”

PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius stemde tegen de plannen, evenals Dennis de Jong (SP), die de voorgestelde arbeidsvoorwaarden niet ,,menswaardig’’ noemt. Bas Eickhout (GroenLinks): ,,Het zou het mogelijk maken voor chauffeurs om tot zestien dagen achter elkaar twaalf uur te rijden. Dat is vragen om ongelukken.''

Matthijs van Miltenburg (D66) is teleurgesteld. Hij sprak van een gemiste kans om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. ,,Als je het verslechteren van werktijden, het liberaliseren van de vervoersmarkt en het uitbuiten van chauffeurs verbeteringen noemt, ben ik blij dat wij jullie voorstellen hebben weggestemd'', gaf Jongerius hem mee.

