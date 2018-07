Europese 'erfgoedbende' opgerold

woensdag 4 juli 2018 , 13:50

DEN HAAG (ANP ) - Politiediensten in meerdere EU -landen hebben voor tientallen miljoenen euro's aan cultureel erfgoed in beslag genomen. Dat gebeurde tijdens een grote internationale actie tegen een bende die zich bezighoudt met het opgraven en verhandelen van historische voorwerpen, meldt Europol.

Het onderzoek naar de bende begon 4 jaar geleden. Lokale criminelen zouden cultureel erfgoed hebben opgegraven op Sicilië, waar zich ruïnes bevinden uit de Griekse en Romeinse oudheid. De bende verkocht de buit vervolgens via Duitse veilinghuizen. Handlangers in Barcelona en Londen voerden ondersteunende taken uit.

Meer dan 250 agenten deden in de vroege ochtend gelijktijdig invallen in veertig woningen in Italië, Duitsland, Groot-Brittannië en Spanje. De autoriteiten arresteerden in totaal 23 verdachten. Ook zijn tijdens het onderzoek meer dan 25.000 voorwerpen in beslag genomen, zegt Europol. De totale waarde zou zeker 40 miljoen euro bedragen.

De Italiaanse politie had eerder al duizenden historische voorwerpen en nagemaakt cultureel erfgoed in beslag genomen. Ook confisqueerden de Italiaanse autoriteiten door de criminelen gebruikte hulpmiddelen, zoals metaaldetectoren.

