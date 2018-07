Grenscontroles Oostenrijk in vakantietijd

woensdag 4 juli 2018 , 13:17

© Europese Unie

WENEN (ANP /DPA ) - Nederlandse toeristen die in de zomer naar of via Oostenrijk reizen, moeten rekening houden met vertragingen. Oostenrijk gaat van 9 tot en met 13 juli en van 17 september tot en met 21 september controles houden bij meerdere grensovergangen met Duitsland en Italië.

Een regeringswoordvoerder zei dat de maatregel is genomen in overleg met de Europese Unie. Oostenrijk is sinds 1 juli zes maanden EU-voorzitter. Daarom heeft het land uit veiligheidsoverwegingen besloten tot extra grenscontroles. Die worden onder meer gehouden bij de ook door Nederlanders vaak gebruikte Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië. ,,Het is niet zo dat we hele colonnes vakantiegangers willen tegenhouden. Het gaat erom dat we zinvolle en effectieve controles willen houden'', zei een regeringswoordvoerder.

De woordvoerder zei dat de controles niets te maken hebben met het plan van de Duitse regeringspartijen CDU en CSU om gesloten transitcentra voor asielzoekers in het grensgebied met Oostenrijk in te richten. Daar moeten migranten naartoe worden gestuurd als ze al in andere EU-landen staan geregistreerd.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven