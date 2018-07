Europees investeringsplan voor Palestina

woensdag 4 juli 2018 , 12:37

Bron: European Commission

BRUSSEL/RAMALLAH (ANP ) - De Europese Unie investeert 23,5 miljoen euro in Palestina om de economische groei te stimuleren en particuliere geldschieters ertoe aan te zetten in projecten in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook te investeren.

De EU-fondsen worden onder meer gestoken in de opwekking van energie en een efficiënter gebruik ervan. Daarnaast krijgen kleine en middelgrote bedrijven in met name de financiële dienstverlening in Gaza ondersteuning, zo werd bekendgemaakt in Ramallah op de Westoever.

Palestijnen hebben te maken met inperkingen van hun bewegingsvrijheid, ook van producten, een hoge werkloosheid, politieke instabiliteit en een stijgende vraag naar energie. Die uitdagingen remmen het zakenleven en ontmoedigen buitenlandse investeerders, aldus de Europese Commissie . De stimuleringsmaatregelen moeten het zakelijke klimaat gunstiger maken en veel nieuwe banen creëren.

