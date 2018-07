Poolse premier onder vuur in EU-parlement

woensdag 4 juli 2018 , 12:14

Bron: European Commission

STRAATSBURG (ANP ) - De Poolse premier Mateusz Morawiecki is in het Europees Parlement zwaar bekritiseerd over de bedreigde rechtsstaat in het land. Morawiecki verdedigde zijn regering even fel. ,,Elk land heeft het recht zijn eigen rechtsstelsel te vormen.’’

Hij was in Straatsburg om zijn visie op de toekomst van de EU te delen, zoals eerder premier Mark Rutte en andere regeringsleiders deden. Morawiecki sprak vooral over het economische belang van de EU, maar dat pikten de Europarlementariërs niet.

Terwijl buiten werd betoogd tegen een nieuwe wet waarmee 40 procent van de rechters van het Poolse hooggerechtshof kunnen worden weggestuurd, vielen leiders van politieke fracties Morawiecki aan.

,,De democratische controles en waarborgen worden in Polen om zeep geholpen’’, zei Guy Verhofstadt (liberalen). Udo Bullmann (sociaaldemocraten) sprak van de ,,ontmanteling van de democratie’’. Zij riepen de premier op tot inkeer te komen. Morawiecki viel uit: ,,Weet u dat die rechters indertijd communisten waren? Zij hebben zich stilletjes genesteld in het nieuwe systeem en wij proberen ze eruit te krijgen.''

Volgens EU-commissaris Valdis Dombrovskis kan Brussel ,,niet wegkijken'' van de maatregelen die de Poolse rechtsstaat verder onder politieke controle brengen. ,,De bedreiging van de rechtsstaat in een lidstaat is een bedreiging voor de hele unie.'' Vicevoorzitter Frans Timmermans poogt al meer dan twee jaar de Polen zowel met dialoog als met juridische stappen weer in het gareel te krijgen en er is volgens Dombrovskis vooruitgang geboekt. ,,Maar die is nog onvoldoende. We rekenen op uw leiderschap zodat niet 40 procent van de rechters van het hooggerechtshof vervangen wordt'', zei hij tegen Morawiecki.

