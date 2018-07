Lidl stopt in Nederland verkoop plastic wegwerpbekers

woensdag 4 juli 2018 , 11:59

HUIZEN (ANP ) - Lidl stopt eind volgend jaar met de verkoop van plastic wegwerpartikelen zoals rietjes, wegwerpbekertjes en wattenstaafjes met een plastic steeltje. De supermarktketen wil die producten in alle Nederlandse filialen vervangen door artikelen van alternatieve materialen, zoals bamboe of papier.

Bij branchevereniging Centraal Bureau voor de Levensmiddelen is vooralsnog niet bekend dat andere supermarkten plastic wegwerpartikelen uit de schappen halen. Grootgrutters hebben wel sectorbrede afspraken gemaakt om zwerfafval te verminderen, maar die zijn toegespitst op verpakkingen. ,,Die afspraken gaan niet tot op het niveau van wattenstaafjes'', aldus een woordvoerster.

De laatste tijd is de publieke en politieke verontwaardiging over plastic zwerfvuil flink aangezwollen, nu de schadelijke gevolgen voor het milieu en de gevaren voor de voedselketen duidelijker worden. De Europese Commissie kondigde daarom in mei aan plastic artikelen voor eenmalig gebruik volledig te willen verbieden.

Terug naar boven