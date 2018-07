Consumentenbond: pas op voor hoge wisselkoers

woensdag 4 juli 2018 , 7:36

DEN HAAG (ANP ) - Wie buiten de eurozone euro’s pint, betaalt soms ongemerkt veel meer dan nodig. Mensen betalen extra geld aan commerciële partijen voor het omrekenen van lokale valuta naar euro’s en dat kan oplopen tot 12 procent, waarschuwt de Consumentenbond. Europese consumentenorganisaties willen dat deze misleidende diensten worden verboden.

Veel banken, hotels en winkels bieden volgens de bond de omrekenservice Dynamic Currence Conversion (DCC) aan. Als iemand bij een geldautomaat lokale valuta opneemt, rekent de eigen bank daar gemiddeld 1 tot 2 procent voor. Als in bijvoorbeeld hotels geld in euro's wordt opgenomen of met euro’s wordt betaald, dan rekent een zogenoemde DCC-aanbieder het bedrag om. Voor deze dienst moet worden betaald en dat kost geld.

Uit onderzoek van de Duitse consumentenorganisatie Stiftung Warentest blijkt dat betalen met DCC 2,6 tot 12 procent duurder is. In Polen, Hongarije en Tsjechië werden de hoogste kosten geregistreerd. Volgens directeur van de Consumentenbond Bart Combeé worden klanten zelfs misleid door teksten als 0 procent commissie. ,,Het gaat niet om commissie, maar om een koersopslag, dus dat is misleidend'', aldus een woordvoerder van de bond.

