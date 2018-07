Uitslag EU-referendum mede afhankelijk van economisch klimaat

dinsdag 3 juli 2018 , 16:38

DEN HAAG (PDC ) - De uitslag van EU-gerelateerde referenda is mede afhankelijk van het economisch klimaat. Bij economische voorspoed hebben regeringen meer kans dat de bevolking instemt met het voorgenomen regeringsbeleid. Bij economische neergang wint een regering alleen een referendum als die regering net is aangetreden én er brede consensus is over het voorgenomen Europese beleid. Dat blijkt uit onderzoek van Joost van den Akker, die morgen zijn proefschrift, over EU-referenda in verschillende landen, verdedigt.

Van den Akker onderzocht 61 EU-gerelateerde referenda. Daaronder waren bijvoorbeeld het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne in Nederland, het Brexit-referendum in het Verenigd Koninkrijk, en het referendum in Griekenland over Europese noodsteun. Van die 61 referenda werden er 46 gewonnen door de regeringen.

Bron: Universiteit Twente

