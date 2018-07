Branchevereniging: EU-plan benadeelt Nederlandse truckers

dinsdag 3 juli 2018 , 14:17

ZOETERMEER (ANP ) - De wetswijzigingen die de Europese Commissie wil doorvoeren voor de hervorming van het Europese wegtransport werken oneerlijke concurrentie in de hand. Dat stelt de branchevereniging TLN aan de vooravond van een debat in het Europees Parlement over de voorstellen.

Woensdag wordt gestemd over een aantal maatregelen tegen te grote loonverschillen voor vrachtwagenchauffeurs uit verschillende lidstaten. Een van die wijzigingen maakt het voor buitenlandse chauffeurs mogelijk na een internationale rit maximaal vijf dagen achtereen over de grens binnenlandse klussen uit te voeren, ook wel cabotage genoemd. Zij hebben daarbij recht op hetzelfde loon als hun collega's uit het desbetreffende land.

Volgens TLN zijn vervoersbedrijven uit bijvoorbeeld Polen of Roemenië daarmee alsnog goedkoper uit dan hun Nederlandse concurrenten. Dat komt onder meer doordat Nederlandse bedrijven bijna een derde van de loonkosten kwijt zijn aan sociale premies. Die heffingen gelden niet voor Oost-Europese chauffeurs. TLN hoopt daarom dat de huidige regels in stand blijven, waarbij buitenlandse bedrijven maximaal drie binnenlandse ritten in een week mogen uitvoeren.

