Facebook past privacybeleid aan aan Europese regels

DEN HAAG (ANP ) - Facebook gaat gebruikers beter informeren over wat de sociaalnetwerksite doet met persoonsgegevens en hoe en met wie die gegevens worden gedeeld. Facebook doet dat op aandringen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP ). Onderzoek van de autoriteit wees vorig jaar uit dat regels werden overtreden. Facebook heeft het gegevensbeleid inmiddels aangepast.

Gebruikers zijn niet adequaat geïnformeerd over het gebruik van hun persoonsgegevens voor gerichte advertenties, aldus de AP. Ook is informatie over iemands seksuele geaardheid gebruikt voor advertentiedoeleinden zonder dat gebruikers daarvoor uitdrukkelijke toestemming hadden gegeven. De privacywaakhond liet onderzoek doen naar de verwerking van de persoonsgegevens van zo'n 9,6 miljoen Nederlandse Facebook-gebruikers.

,,Of Facebook voldoet aan de nieuwe privacywet, zal moeten worden onderzocht in Europees verband'', aldus voorzitter Aleid Wolfsen van de autoriteit. Die Europese wet is sinds 25 mei van kracht. ,,Aangezien de hoofdvestiging van Facebook in Ierland staat, heeft de Ierse autoriteit hierin de leidende rol, uiteraard in samenwerking met de andere Europese privacytoezichthouders.”

Facebook zegt het constructieve overleg met de AP in dit onderzoek op prijs te hebben gesteld en blij te zijn dat het onderzoek nu is afgehandeld. ,,Parallel hieraan hebben wij de afgelopen achttien maanden voorbereidingen getroffen, om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan de eisen van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). We hebben ons beleid en onze hulpmiddelen verbeterd om meer transparantie te bieden en mensen meer controle te geven over de informatie die zij op Facebook delen.''

