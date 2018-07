Seehofer naar Oostenrijk om asielcompromis

dinsdag 3 juli 2018 , 9:58

WENEN (ANP /DPA ) - De Duitse minister Horst Seehofer (Binnenlandse Zaken) wil op korte termijn naar Oostenrijk reizen. De Oostenrijkse regering maakte dinsdag duidelijk opheldering te willen over de gevolgen van het in Duitsland bereikte compromis over het migratiebeleid.

Wenen wil volgens Oostenrijkse media weten of de afspraken tussen de Duitse zusterpartijen CDU en CSU worden overgenomen door de Duitse regering. Seehofer zei dinsdagochtend dat hij al telefonisch heeft gesproken met de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz , wiens ÖVP een coalitie vormt met de rechts-populistische FPÖ.

De minister zei de indruk te hebben dat Kurz open staat voor ,,verstandige oplossingen''. De CSU'er wil zo snel mogelijk naar Wenen gaan voor verder overleg, maar het is nog onduidelijk wanneer dat bezoek zal plaatsvinden.

De Oostenrijkse regering zei dinsdagochtend in actie te zullen komen om ,,nadelige gevolgen voor Oostenrijk en zijn bevolking te voorkomen'' als buurland Duitsland met eigen maatregelen komt om ,,migratiestromen te bestrijden''. Wenen is onder meer bereid verdere stappen te zetten om de eigen zuidelijke grens te beschermen.

Het compromis tussen de twee conservatieve Duitse regeringspartijen voorziet onder meer in de komst van gesloten transitcentra voor asielzoekers in het grensgebied met Oostenrijk. Daar moeten migranten naartoe worden gestuurd als ze al in andere EU-landen staan geregistreerd.

Het is nog onduidelijk of coalitiepartner SPD zich ook kan vinden in de plannen. Daar moet de sociaaldemocratische partij zich nog op beraden.

