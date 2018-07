Rutte: eerlijk en stevig gesprek met Trump

dinsdag 3 juli 2018 , 0:04

WASHINGTON (ANP ) - Premier Mark Rutte en de Amerikaanse president Donald Trump hebben elkaar ,,eerlijk en stevig'' gesproken over onder meer het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Rutte heeft erop aangedrongen dat beide kemphanen nadenken hoe ze escalatie kunnen voorkomen. Ook ,,Amerika zal daar verder over nadenken'', aldus Rutte.

Maar eerst sneed Rutte de ramp aan met vlucht MH17, vertelde de premier na afloop van zijn eerste bezoek aan Trump in het Witte Huis. Hij heeft de VS ,,zeer bedankt'' voor de consequente steun bij het onderzoek naar de toedracht. Nederland had de Amerikanen op dit punt niets te vragen, ,,want Amerika doet al alles wat wij vragen''.

Die eensgezindheid ontbrak bij de bespreking van de dreigende handelsoorlog tussen de VS en de EU. Toen was de toon ,,open en stevig bij tijd en wijle''. Maar ,,dat hoort ook zo'', want zo gaat dat volgens Rutte in een familierelatie. Toen Trump stelde dat het ook ,,positief'' zou zijn als de VS en de EU er niet samen uitkomen, greep Rutte dan ook meteen in. ,,Want dat vind ik een onverstandige uitspraak.''

Het gesprek verliep niettemin ,,met respect'', aldus Rutte. Ook omdat ,,we allebei een business-achtergrond hebben, dat we allebei op een vrij zakelijke manier kijken'', denkt hij. De premier hamerde erop dat het ook ,,veel zinvoller is dat we samen kijken wat we op dit punt kunnen doen ten aanzien van China''.

De Nederlandse minister-president wees Trump er ook op dat de Amerikaanse export naar Nederland juist groter is dan de import uit Nederland. Hij vroeg Trump zelfs plagerig ,,wat hij eraan gaat doen om dat handelstekort op te heffen''. Tussen de EU en de VS is het omgekeerde het geval, een doorn in het oog van de president.

Rutte wil niet zeggen of hij het heeft opgenomen voor de EU, die volgens Trump zou zijn opgericht om van de VS te profiteren. Trump zou de premier in ieder geval niet hebben aangeboden om afscheid te nemen van de EU en een apart handelsakkoord met de VS te sluiten. Dat overkwam volgens The Washington Post de Fransen eerder wel.

Het kan ook allebei, stelt Rutte: samenwerken met de EU én met Nederland. De premier wees Trump erop dat de handel met Nederland honderdduizenden banen oplevert. Hij sprak met instemming van de president de ambitie uit daar een miljoen van te maken.

Trumps vermaarde, wat onbehouwen handdruk heeft Rutte goed doorstaan, meent hij. ,,Volgens mij kwamen we in het midden uit.''

