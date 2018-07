Schots eredoctoraat voor prinses Mabel

maandag 2 juli 2018 , 21:20

GLASGOW - Prinses Mabel krijgt dinsdag in de Glasgow Royal Concert Hall een eredoctoraat van de rechtenfaculteit van de Glasgow Caledonian University als erkenning voor haar uitstekende bijdrage aan de mensenrechten in de hele wereld en inzet voor non-profitorganisaties als het Malala Fonds, Crisis Action en de Coalitie voor het Internationaal Strafhof.

Prinses Mabel is al jaren op tal van terreinen actief. Zo was ze medeoprichter van War Child Nederland, de Europese raad voor buitenlandse betrekkingen en Girls Not Brides, waarmee ze wereldwijd strijdt om een einde te maken aan kindhuwelijken. Mabel, die volgende maand 50 wordt, is ook betrokken bij het wereldaidscongres dat later deze maand in Amsterdam wordt gehouden.

In totaal reikt de universiteit bij de afstudeerplechtigheid negen eredoctoraten uit, onder wie ook de Bosnische Bakira Hasecic, de oprichter van de vereniging van vrouwelijke oorlogsslachtoffers, en Owen Sharp, de bedenker en CEO van 'Movember'. Dat vraagt mannen om in november hun snor ('moustache') te laten staan om aandacht te vragen voor mannelijke gezondheidsproblemen zoals prostaatkanker.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven