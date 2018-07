EU-hof schort EMA-vestiging Amsterdam niet op

maandag 2 juli 2018 , 16:53

LUXEMBURG (ANP ) - De beoogde vestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam per 30 maart 2019 wordt niet opgeschort. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald in het kort geding dat de stad Milaan had aangespannen.

Milaan had om de opschorting gevraagd in afwachting van een definitieve uitspraak van het Hof over de toewijzingsprocedure van het EU-agentschap. Italië eist nietigverklaring van het besluit om het EMA na een loting naar Amsterdam te verplaatsen. Het Hof zegt dat het met het afwijzen van de opschorting ,,niet vooruitloopt op een uitspraak over de grond van de zaak.''

Het agentschap moet uit Londen weg omdat Groot-Brittannië de EU gaat verlaten. In november stemden de EU-lidstaten over een nieuwe plek, waarvoor negentien steden zich hadden aangemeld. Amsterdam sleepte het felbegeerde bureau binnen na een loting met Milaan omdat ze na drie stemrondes gelijk waren geëindigd.

De Italianen bestrijden ook dat het nieuwbouwkantoor aan de Zuidas op tijd klaar zal zijn waardoor de continuïteit van het werk, een zwaarwegende voorwaarde voor de kandidatuur, niet gegarandeerd is.

Terug naar boven