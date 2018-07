Europese Commissie: miljardenschade VS bij importheffing auto

maandag 2 juli 2018 , 16:17

© Europese Unie, 2015

BRUSSEL (ANP ) - De Europese Commissie waarschuwt de VS dat als zijn handelspartners evenredige tegenmaatregelen treffen voor de dreigende Amerikaanse importheffingen op auto's, de schade voor de VS tot wel 294 miljard dollar (253 miljard euro) kan oplopen.

Dat bedrag komt ongeveer overeen met de totale import van auto's en auto-onderdelen in de VS. De Europese export naar de VS bedraagt circa 50 miljard euro.

In een brief aan de Amerikaanse autoriteiten veroordeelt de EU het onderzoek dat Washington heeft ingesteld naar de impact van de import van auto's op de nationale veiligheid. Eenzelfde soort onderzoek naar staal en aluminium leidde tot de invoering van importheffingen van respectievelijk 25 en 10 procent.

Volgens Brussel mist het onderzoek een wettelijke basis en druist het in tegen internationale handelsregels. De EU vraagt ook deel te mogen nemen aan een openbare hoorzitting van het Amerikaanse ministerie van Handel over de kwestie op 19 en 20 juli.

Trump dreigt met 20 procent importheffingen op Europese auto’s. De EU wijst erop dat Europese autofabrikanten fors bijdragen aan de Amerikaanse welvaart. Ze zorgen voor 120.000 banen in hun Amerikaanse fabrieken en 420.000 bij dealers.

Terug naar boven