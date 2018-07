CDU en CSU zoeken naar uitweg uit crisis

maandag 2 juli 2018 , 12:21

Bron: The Council of the European Union

BERLIJN (ANP /RTR /BLOOMBERG/DPA ) - De Duitse zusterpartijen CDU en CSU doen maandagmiddag nog een poging de politieke crisis binnen de regering te bezweren. Topfunctionarissen van de christendemocratische partijen, die samen de Unie vormen, komen om 17.00 uur bijeen in Berlijn om te overleggen over de asielproblematiek.

De crisis is het gevolg van een botsing tussen bondskanselier Angela Merkel (CDU) en CSU-partijvoorzitter en minister Horst Seehofer (Binnenlandse Zaken). Hij wil onder meer asielzoekers terugsturen aan de grens als zij al in een ander EU-land staan geregistreerd. De bondskanselier voelt daar niets voor en wil dergelijke problemen in Europees verband aanpakken.

Seehofer maakte zondag tijdens marathonoverleg met partijgenoten duidelijk dat hij bereid is terug te treden als minister en voorzitter van de CSU, die is gevestigd in grensstaat Beieren. Hij liet zich echter overhalen om een laatste poging te doen om tot een compromis te komen.

De CDU van Merkel vormt momenteel een regering met de CSU en de sociaaldemocratische SPD. Een historische breuk tussen CDU en CSU zou kunnen betekenen dat de bondskanselier geen parlementaire meerderheid meer achter zich heeft.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven